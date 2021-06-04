Польша не поверила в отказ Дании от строительства Baltic Pipe из-за экологии

Глава МИД Польши Марчин Пшичад заявил, что за решением Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические мотивы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды аннулировал разрешение, выданное на строительство газопровода Baltic Pipe управлением по экологии. Такое решение было мотивировано тем, что прокладка трубы может нанести вред дикой природе. Разрешение было получено еще в 2019 году. Стройка трубопровода, которая уже идет полным ходом, теперь будет приостановлена.

Министр иностранных дел Польши заявил, что его страна намерена как можно скорее выяснить, в чем тут дело. Пшидач отметил, что за вопросами защиты окружающей среды могут стоять совсем другие интересы. Дипломат обратил внимание, что речь идет о разрешении на строительство участка трубы только на территории Дании.

Пшидач добавил, что как можно скорее завершить строительство Baltic Pipe в интересах его страны и всей Европы.

Газопровод, о котором идет речь, называли альтернативой «Северному потоку — 2».