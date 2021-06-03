Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании в связи с недостаточной изученность вопрос о защите дикой природы отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. Его должны были проложить от месторождений Норвегии в Польшу. Его называли альтернативой «Северному потоку -2».

Об этом сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet. После того, как в 2019 году экологи одобрили прокладку трубы, 30 апреля 221 года начались работы по его строительству. Ввести в эксплуатацию Baltic Pipe должны были 1 октября 2022 года. Теперь строительство приостановят.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik заявил, что экологическая сторона проекта «Северный поток — 2» была тщательно проработана и ему подобные препятствия не грозят.

Рыков добавил, что при строительстве газопроводов следует учитывать возможность энергоперехода ЕС и отказа от ископаемых источников энергии. «Северный поток — 2» можно будет использовать для транспортировки водорода.

«Судя по всему, „Северный поток-2“ может быть переделан и под транспортировку водорода, в этом состоит определенное преимущество этого трубопровода и снижение рисков, поскольку он может использоваться и при снижении спроса на (природный) газ», — подчеркнул Юрий Рыков.

По данным вице-премьера России Александра Новака, прокладка «Северного потока 2» может быть завершена до конца этого года. Осталось достроить примерно 100 километров.