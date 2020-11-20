Польша и Венгрия наложили вето на семилетний бюджет ЕС

Представители Венргии и Польши отказались одобрять семилетний бюджет Евросоюза в 1,8 триллиона евро, так как один из пукнтов проекта лишит их субсидий в том случае, если удастся доказать несоблюдение Варшавой и Будапештом принципов верховенства законов.

Польшу и Венгрию не устроил механизм контроля принципов верховенства права в странах сообщества, пишет Reuters. Обе страны с ним не согласны. Если Брюссель докажет, что они продолжают политику подрыва демократических стандартов, Варшава не получит 130 миллионов евро на восстановление экономики от последствий пандемии. Сейчас власти Евросоюза расследуют возможные случаи подрыва независимости судом, давления на СМИ и неправительственные организации в Польше и Венгрии.

Саммит ЕС состоялся 19 ноября в формате видеоконференции, но его участники взяли паузу, так как не смогли достигнуть компромисса. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш подчеркнул, что в нынешнем варианте у бюджета нет шанса быть принятым.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит 10 миллионов евро на «продвижение демократии и прав человека» в более чем ста странах. В том числе, в России.