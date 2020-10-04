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    04 октября 2020, 10:37

    Еврокомиссия выделит €10 млн на «продвижение демократии» в сотне стран. Среди них — Россия

    Андрей Иванов

    Еврокомиссия собралась потратить 10 миллионов евро на «продвижение демократии и прав человека» в Азии, Африке, Латинской Америке и других регионах. Всего в список вошли более 100 стран, которые попали под покровительство ЕК. Нашлось в нем место и России. Об этом сообщил RT со ссылкой на документы комиссии.
    Еврокомиссия выделит €10 млн на «продвижение демократии» в сотне стран. Среди них — Россия

    Согласно данным органа власти ЕС, планируется создать некий «многострановый ресурсный узел», который будет реагировать на динамику демократического пространства.

    «Он (ресурсный узел — прим. ред.) должен оказывать поддержку представителям гражданского общества, работающим по вопросам прав человека и демократии, а также другим субъектам, чтобы способствовать переменам, подразумевающим большее уважение к основным свободам, гражданскому участию и демократическому управлению», — говорится в документах ЕК.

    Воплощать идею комиссии в жизнь будут некоммерческие, неправительственные организации гражданского общества. Они смогут получить грант, чтобы «продвигать демократию» в Белоруссии, России, на Украине, в Армении, Азербайджане, Сирии, Афганистане, Венесуэле и других странах, которых в списке более сотни.

    В конце июля стало известно, что Еврокомиссия выделит 2,9 миллиона евро на развитие гражданского общества в Таджикистане.

    Новости SMI.FM