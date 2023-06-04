Мир 04 июня 2023, 10:15 Польша должна понести ответственность за убийства и истязания солдат Красной армии — Володин Володин: Польша должна нести ответственность за убийства солдат Красной армии Unsplash

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Власти Польши поддерживают идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе которой — ненависть к России. Во времена его правления против человечества совершались чудовищные преступления, но страна отказывается их расследовать, сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Руководство Польши не способно признавать свои ошибки», — подчеркнул Володин.

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По словам председателя, польские власти напрочь отрицают, что страна истребляла пленных солдат Красной армии. Но у таких чудовищных и кровавых злодеяний нет срока давности, Россия должна сделать все, чтобы жертвы трагедии не были забыты.

Володин считает, что необходимо расследование со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры России.

«Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — заключил он.

Россия и Польша связаны давней историей, но теперь их отношения опустились до нулевой отметки. Страна долгое время была частью российского государства, а затем выступила врагом — вредила, вела войны или поддерживала тех, кто это делал.

Сейчас Польша раскололась на два противоборствующих лагеря, и оба пытаются обвинить друг друга в связях с Россией. На самом деле польские политические деятели используют РФ как предлог, чтобы лоббировать собственные интересы.