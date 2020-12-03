Оппозиция Молдавии полезла в драку на заседании парламента. Фото

Представители молдавской оппозиции сорвали выступление министра финансов, которое планировалось провести в парламенте. Сергей Пушкуцы должен был представить законопроект о налогово-бюджетной политике страны на 2021 год.

Об этом сообщило РИА «Новости». Агентство уточнило, что министр должен был представить законопроект о налогово-бюджетной политике на утверждение в первом чтении.

Депутаты от оппозиционных партий «Платформа „Достоинство и правда“» и «Действие и солидарность» требовали убрать из обсуждения вопросы о статусе русского языка, внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также отказаться от обсуждений правового статуса Гагаузской автономии, которая расположена на юге республики.

Кроме того, они выступили категорически против рассмотрения законопроекта о налогово-бюджетной политике. Оппозиция уверяла, что этот документ «ввергнет народ в нищету».

Когда спикер парламента от Партии социалистов Влад Батрынча пригласил к трибуне министра финансов, оппозиция заблокировала ее. Противники Санду выстроились у трибуны, держа в руках плакаты с надписями «налоговая политика антисоциальна». Пушкуца попытался выступить со своего места, но его слова заглушили криками «Позор!». В результате заседание прервали на час.

Несмотря на недовольство оппозиции, после перерыва парламент утвердил в I чтении новый бюджет. После этого у трибуны начались потасовки.