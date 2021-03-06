Полномочия Байдена на применение военной силы за рубежом пересмотрят

Президент США Джо Байден задумался о пересмотре полномочий главы государства на применение военной силы за рубежом. После их обновления американский лидер получит широкие полномочия в этой сфере.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Байден согласен с необходимостью изменений. Ее процитировал ТАСС.

«Полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет, и давно пришло время их обновить», — сказала Паски.

Байден готов обсуждать, какие именно «масштабы и рамки» должны существовать для полномочий президента США в этой сфере. Его пресс-секретарь заметила, что дискуссии на эту тему уже идут, «по большей части, в частном формате».

Нанесенные ранее удары по Сирии, о которых распорядился Байден, Псаки назвала легальными с точки зрения американского законодательства.

«Мы уверены в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона», — подчеркнула пресс-секретарь главы США. Обновление политики использования военной силы за рубежом поддержали и в Пентагоне.

В американской Конституции полномочия объявлять войну даны Конгрессу. Президент может задействовать военную силу за рубежом, поставив Конгресс в известность.