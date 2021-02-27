Пушков связал удар США по Сирии с новой ядерной сделкой

Удар США по позициям проиранских вооруженных группировок в Сирии — это пролог к новой ядерной сделке. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в ядерную сделку новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы. Бомбовые удары вписываются именно в такой подход», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также авиаудар можно рассматривать как сигнал для России и других стран о том, какой курс выбрал американский президент Джо Байден, добавил Пушков.

«Застоявшиеся в политическом стойле демократы бьют копытом: вчера они бомбили Сирию, а сегодня уже заявляют, что готовятся ввести новые санкции против России», — написал он.

Политик считает, что тем самым администрация Байдена идет по стопам экс-президента Барака Обамы, который «ошибся во всем и провалил во внешней политике все, что только мог».

Накануне два истребителя-бомбардировщика F-15E ВВС США сбросили боеприпасы на объекты сирийских вооруженных группировок, получающих поддержку из Ирана. В результате они «полностью уничтожили девять объектов и частично разрушили два, выведя их из строя», сообщили в Пентагоне.