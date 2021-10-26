Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера Германии кончились

Канцлеру Германии Ангеле Меркель и ее министрам вручили официальные увольнительные грамоты. Об окончании полномочий на занимаемом посту Меркель уведомил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Вручение документов провели на мероприятии, проходящем в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Об этом сообщило РИА «Новости». Из-за пандемии в нем участвовало ограниченное число гостей и журналистов.

Уведомление об окончании полномочий получили вице-канцлер Олаф Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства немецкого канцлера Хельге Браун.

Штайнмайер заметил, что освобождение правительства от обязанностей в текущей ситуации является формальностью. Меркель он поручил исполнять возложенные на нее обязательства канцлера до избрания преемника.

На учредительном заседании в Берлине, которое состоялось 26 октября, бундестаг 20-го созыва избрал нового президента парламента ФРГ. Им стала 53-летняя Бербель Бас, представитель Социал-Демократической партии Германии.

По немецким законам канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить свои полномочия после первого заседания бундестага нового созыва. Ангела Меркель занимала должность канцлера 15 лет. Президент России Владимир Путин заметил, что она могла бы баллотироваться еще раз.