Путин сказал, что Меркель могла бы баллотироваться еще на один срок

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли он скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Российский лидер выразил мнение, что она могла бы еще раз баллотироваться на этот пост, несмотря на солидный срок работы.

«Она могла бы еще баллотироваться. Она 16 лет была у власти <…>. Это прилично. [Гельмут] Коль был 16 лет у власти, объединитель Германии», — сказал глава государства, выступая в четверг на заседании международного клуба «Валдай». Слова главы государства привел ТАСС.

Действующий канцлер Германии покидает свой пост. Меркель рассказала, где будет жить после отставки. Она поделилась, что планирует остаться в своей квартире в Берлине. Кроме того, у нее есть загородный дом в Укермарке, где она хотела бы почаще бывать со своей семьей.

Квартира Ангелы Меркель и ее мужа в Берлине расположена на четвертом этаже дома, построенного в конце XIX века. Всего в доме шесть квартир. Соседи канцлера — немолодые люди. Семья Меркель въехала сюда еще до того, как заняла свой высокий пост. Позже она отказалась переезжать в служебное жилье и осталась у себя дома.