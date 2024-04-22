Мир 22 апреля 2024, 21:41 «Полное разрушение». На Украине рассказали о новом контрнаступлении Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине не будет ни побед на фронте, ни выборов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не смогут пойти в новое контрнаступление, страну ждут только новые разрушения. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

По словам эксперта, ситуация на Украине в будущем только ухудшится. Нового контрнаступления не будет — в него просто нечем идти. Соскин отметил, что «до октября месяца доконтрнаступали, что теперь все сдают, что было».

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Он также выразил уверенность, что новый главком ВСУ Александр Сырский может организовать только оборону.

«Идет полное разрушение Украины, никаких побед на фронте не будет, выборов на Украине не будет», — резюмировал Соскин, напомнив про слова Зеленского о том, что в стране введено военное положение.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов предсказал, что Украина под влиянием Запада попытается провести новое контрнаступление. По мнению правозащитника, эти действия приведут к тому, что ВСУ потеряют весь свой военный потенциал.