10 декабря 2023, 05:01
«Полная катастрофа». Разрушение Киева предсказали на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев начал рушиться из-за недостатка внимания властей
Обрушение тоннелей в киевском метро — это настоящая технологическая катастрофа. Более того, негативные тенденции в украинской столице будут только усиливаться, так что жителям стоит ожидать новых катастроф. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. <…>. Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы», — заявил эксперт.
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По его мнению, это произошло из-за того, что власти города не уделяли внимания состоянию подземки. Аналитик предположил, что в скором времени стоит ожидать обрушений и на других ветках метрополитена.
В пятницу, 8 декабря, власти Киева закрыли шесть станций метро из-за разгерметизации тоннеля. Над переездом просел грунт, и вода полилась на рельсы. Причем существет риск потери устойчивости самих тоннелей.
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Виталий Кличко
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