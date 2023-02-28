Мир 28 февраля 2023, 21:35 Полковник США заявил о скором побеге Зеленского Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал бегство президента Украины Зеленского в США РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может сбежать в Соединенные Штаты. Об этом заявил экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube.

Зеленский, как предположил Макгрегор, может сбежать из страны после прекращения Вашингтоном поддерживать Киев в военном плане.

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«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что начнет жить где-то в пригороде Майами», — считает военнослужащий.

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США, по словам Макгрегора, сравнимы с Британской империей: это страна с морской и аэрокосмической мощью. Однако у Штатов нет большой армии, если сравнивать страну с Россией. Это, как считает полковник, ограничивает военные операции США за границей. Американская армия, как заметил Макгрегор, может поддержать кораблями и самолетами, но добившись своих целей, они отходят с территории союзника. В пример экс-советник Пентагона привел военные кампании, в которых США уже принимали участие.

«Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что-то же самое произойдет и на Украине», — сказал Макгрегор.

Профессор из США Ричард Вольф считает, что Украину уже можно назвать проигравшей стороной конфликта. Это связано с развалом экономики и потерей значительной части территории. Он подчеркнул, что теперь украинская экономика зависит от США.