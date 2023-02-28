Мир 28 февраля 2023, 20:53 США признали Украину проигравшей в конфликте с Россией Американский профессор Вольф: Украина уже проиграла из-за потери территорий Pxhere

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Украину уже можно назвать проигравшей стороной конфликта. Это связано с развалом экономики и потерей значительной части территории, написал в Twitter профессор из США Ричард Вольф.

«Украинская экономика разорена и теперь зависит от Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

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Экономист добавил, что сейчас под контролем России находится значительная часть территории США. По его словам, Украина проиграла экономически в относительном и в абсолютном выражении. Вольф напомнил, что с начала российской спецоперации украинский ВВП снизился на 30%.

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Американские власти и их союзники выделили для Украины около 120 миллиардов, но большую долю этой суммы потратили на военные расходы, резюмировал американский экономист.

Ранее Всемирный банк решил направить Киеву 2,5 миллиарда долларов грантовой помощи. Деньги пойдут на прямую поддержку украинского бюджета. По данным финансовой организации, за минувший год Всемирный банк мобилизовал на поддержку Украины 20,6 миллиарда долларов.