Мир 01 июня 2023, 07:51 Полковник Макгрегор указал на заблуждение властей США насчет слабости России Полковник Макгрегор: США заблуждаются, говоря о слабости России Викимедиа

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Правительство Соединенных Штатов неправильно воспринимает Россию, когда говорит о ее слабости. Такое мнение в интервью Youtube-каналу Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, американские власти уверены, что имеют дело с государством со слабой экономикой, стоящим на грани общественных бунтов. Такую точку зрения он назвал самообманом.

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«Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой», — сказал полковник.

Макгрегор указал, что в Белом доме оценивают Россию с позиции середины 90-х годов прошлого века, веря, что ее военный и экономический потенциал остался на том же уровне. Полковник подчеркнул, что это не так. Более того, США уже не имеют превосходства над РФ.

Ранее Макгрегор заявил, что западные страны затягивают конфликт на Украине, поскольку не хотят признать самостоятельность России. Он также указал на цель США ослабить РФ из-за ее национального единства и собственной культуры. При этом он отметил, что Запад продемонстрировал собственную несостоятельность, поскольку потерял поддержку собственного населения.