Мир 29 мая 2023, 23:04 «Нужно уничтожить». Главное российское оружие назвали в США Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не хочет признавать силу России РИА «Новости»

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Западные страны не в силах признать самостоятельность России, поэтому всячески затягивают конфликт на Украине. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью с журналистом Стивеном Гарднером.

«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — сказал он.

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Военный объяснил, что НАТО не хочет мирных переговоров между Москвой и Киевом, ведь тогда придется признать свой проигрыш в противостоянии с российской стороной. Кроме того, одна из первостепенных целей США — это ослабление России, потому что у нее имеются национальное единство и собственная культура.

«Россия развивается по другому пути, и я думаю, что выигрывает от этого», — признался собеседник Гарднера.

Экс-советник главы Пентагона выразил уверенность, что Запад уже вовсю продемонстрировал собственную несостоятельность. Многие европейцы стали разделять взгляды россиян, потому что наблюдают печальную реальность своей цивилизации и культуры.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил о небольших запасах оружия у США. В случае интенсивных боев, Вашингтон смог бы продержаться всего неделю. Такое скудное количество боеприпасов у Штатов осталось из-за непрерывной помощи киевскому режиму.