Мир 11 декабря 2022, 05:07 Полковник ЛНР заявил о появлении под Артемовском «черных трансплантологов» Полковник ЛНР Киселев: «черные трансплантологи» прибыли под Артемовск Pxhere

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Под Артемовск прибыли «черные трансплантологи». Об этом сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в комментарии РИА «Новости». В этом районе ВСУ несут потери.

«Это якобы члены ЧВК „Моцарт“. На самом же деле эти люди засветились еще в 2014–2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как „черные трансплантологи“», — рассказал Киселев.

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Эти люди приехали под Артемовск, поскольку бойцы ВСУ сейчас «там несут колоссальнейшие потери», объяснил полковник полиции ЛНР. Эти специалисты, как уточнил Киселев, занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных.

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Одной из прибывших три недели назад в район Артемовска стала Элизабет Дебрю, добавил собеседник агентства. Киселев рассказал, что это имя фигурировало в признании экс-сотрудника СБУ, который рассказал о схеме изъятия органов украинских военнослужащих.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что наемники не хотят ехать в район Артемовска в ДНР, где украинские военные ежедневно несут огромные потери. Но представители киевского режима обманом заманивают их туда.