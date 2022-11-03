Американские СМИ предостерегли страну от отправки военных на Украину | 360°

Мир 03 ноября 2022, 07:38 Американские СМИ предостерегли страну от отправки военных на Украину 19FortyFive: присутствие солдат из США на Украине усилит конфликт России и НАТО Unsplash

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Одно только присутствие военных из США на Украине может усилить конфликт России и НАТО, даже если эти военные не будут участвовать в боевых действиях. Об этом предупредил обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

Журналист предостерег свою страну от переброски военных для инспекции поступившего от Запада оружия. В США постоянно отрицают отправку военных на Украину, однако, по данным Бакби, американские войска должны помогать «отслеживать и учитывать самые современные вооружения».

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«Само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте», — считает представитель СМИ.

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Он рассудил: если солдаты из США случайно погибнут при ударе со стороны России, это можно будет расценивать как нападение на НАТО. Североатлантический альянс может ответить — и начнется «полномасштабный конфликт с Россией».

По мнению журналиста, Соединенные Штаты могли уже создать план действий на такой случай.