Мир 18 апреля 2024, 06:00 Полянский уличил представителя США в Совбезе ООН в распространении фейков РИА «Новости»

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский уличил коллегу из США Роберта Вуда в распространении ложной информации. Его слова передало РИА «Новости».

В Совбезе ООН провели заседание, посвященное деятельности Ближневосточного агентства организации для помощи беженцам из Палестины. Во время встречи Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции Америки, где не было требования о немедленном прекращении огня в Газе.

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«Утверждения о том, из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников — это откровенная ложь и манипуляция», — ответил Полянский.

Он подчеркнул, что «такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720». На них ссылается принятая благодаря российскому вето американского проекта резолюция 2728, в которой потребовали прекратить ведение боевых действий в анклаве во время месяца Рамадан.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», — заявил первый зампостпреда России при ООН.

Ранее Дмитрий Полянский назвал стыдом и позором заявления председателя правительства Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе со стороны России. Политик обвинил правительство РФ в том, что страна якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

Также Японию пристыдила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, постпред страны в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» РФ.