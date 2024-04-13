Мир 13 апреля 2024, 17:51 Заявившую о «ядерной угрозе» России Японию пристыдили за забвение жертв ударов США Захарова назвала дезинформацией слова дипломата Японии о «ядерной угрозе» России РИА «Новости»

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Постоянный представитель Японии в ООН Мицуко Сино проявила неуважение к памяти жертв бомбардировок американских городов Хиросимы и Нагасаки в своем заявлении о «ядерной угрозе» России. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Японский дипломат в своем выступлении заявила, что страна не смирится с «ядерной угрозой» и не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянув, кто совершил эти удары.

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«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример фейк-ньюс и дезинформации», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что подобными заявлениями власти Японии оболванивают собственное население и показывают наплевательское отношение к памяти погибших.

Повторил слова о «ядерной угрозе» со стороны России премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в конгрессе США. Политик подчеркнул, что еще одна ядерная катастрофа вызвала обеспокоенность во всем мире.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявление японского постпреда стыдом и позором, отметив, в какой именно стране глава правительства Японии допустил такое высказывание.