Мир 07 июня 2023, 03:44 Поляков обеспокоили сувениры с Бандерой в центре Кракова Do Rzeczy: поляки обеспокоены появлением товаров с изображением Бандеры в центре Кракова Pxhere

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В центре Кракова появились в продаже товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил польский священник Тадеуш Исакович-Залеский, уточнило РИА «Новости».

«Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись „слава нации“. Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации — прим. ред.), предшественника которого Бандера убил?» — задался вопросами Исакович-Залеский.

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На протяжении многих лет священник занимается увековечением памяти жертв Волынской резни, отметило польское издание Do Rzeczy.

В отношениях Польши и Украины одним из самых сложных вопросов остается трактовка массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году. Волынскую резню польские историки расценивают как геноцид и этническую чистку.

Еще в мае в Польше обеспокоились притоком беженцев с Украины, которые нарушали закон, совершая с том числе тяжкие преступления, и распространяли наркотики среди молодежи. Польские власти тщательно скрывают национальность уголовников, чтобы сохранить образ несчастных украинцев. Также власти страны продолжают накачивать ВСУ оружием, убеждая жителей государства в необходимости помогать соседям.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.