Мир 28 мая 2023, 21:32 Кольты по-киевски. Польшу накрыло волной украинской преступности Политолог Шипилин: поляки настроены решительно против украинских беженцев-необандеровцев РИА «Новости»

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В Польше обеспокоены притоком беженцев с Украины. Они нарушают закон, совершая с том числе тяжкие преступления, и распространяют наркотики среди молодежи. Чтобы сохранить образ несчастных украинцев, польские власти тщательно скрывают национальность уголовников и продолжают накачивать ВСУ оружием, убеждая своих граждан в необходимости помогать соседям. Последователи Леха Качиньского до конца не осознали своей роковой ошибки.

Журналисты польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny заметили, что при развитии ситуации в таком же ключе страна вообще может исчезнуть с карты Европы — вместо нее будет Укрополь.

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Социальное напряжение в обществе нарастает, а терпение граждан Польши не безгранично. И когда оно лопнет, украинским беженцам несдобровать. Особенно это касается необандеровцев. Поляки все громче требуют признать ответственность за Волынскую резню, отметил в беседе с «360» выразил политический аналитик Павел Шипилин.

Из двух зол

В прошлом году в Польше решили, что Украина является меньшим злом, чем Россия. Страна, напомнил аналитик, с распростертыми объятиями начала принимать беженцев в надежде на то, что спецоперация продлится недолго.

«Но, как мы видим, ситуация затягивается. Это происходит, прежде всего, по вине Запада, в том числе Польши, который накачивает Украину оружием. Украинские беженцы постепенно приживаются, но это совершенно не означает, что они будут вести себя так же, как поляки. Наоборот, они чувствуют себя достаточно самоуверенно. „Весь мир должен Украине“, — такой лозунг им внушали в течение почти трех десятилетий», — обратил внимание Шипилин.

РИА «Новости»

По его словам, сейчас ситуация гипертрофировалась, и украинцы стали вести себя еще более нахально — в полной уверенности в том, что поляки им должны.

Поляки все еще поддерживают украинцев, но постепенно их отношение меняется. Жители Польши возвращаются к той позиции, которую занимали насчет гостей из Киева до спецоперации. Павел Шипилин политический аналитик

«Поляки называют украинцев „быдло“. Это польское слово, которым они определяют жителей Украины. У нас это звучит оскорбительно, а там это скорее термин», — добавил Шипилин.

Именем Бандеры

По мнению политического аналитика, положение дел усугубляется тем, что с Украины в Польшу приехало очень много необандеровцев.

«К Степану Бандере у поляков отношение однозначное, и Волынскую резню они никогда не забудут. Если приехавшие украинцы разделяют необандеровскую идеологию, а большее число — ее последователи, то социальное напряжение будет накаляться. И украинцев, мне кажется, скоро начнут массово бить. Это в лучшем случае», — сделал вывод Шипилин.

РИА «Новости»

Поляки в силу своей ментальности, по его словам, считают своей землей ту, на которую когда-либо ступала их нога.

«Я ни в коем случае не стал бы защищать поляков. Но в ситуации с беженцами любопытно наблюдать, как будет происходить метаморфоза от искреннего желания помочь до пренебрежения и, я бы даже сказал, брезгливости», — сказал собеседник «360».

Поляки уже не считают нужным кормить бесплатно украинцев. А украинцы продолжают настаивать на том, что весь мир, в том числе и Польша, должны их содержать. Но терпение поляков вот-вот закончится. Павел Шипилин

Польским обывателям, уточнил он, надоело терпеть еще в 2022 году. Скорее всего, терпение скоро сойдет на нет и у руководства Польши — содержание украинцев требует денег.

«Среднестатистический поляк воспринимает украинцев как холопов. В Польше жителей Западной Украины называли „народы хлопские“. К ним уже относятся как к низшей касте, которая должна просить и умолять, а не требовать чего-то», — заметил политический аналитик.

По его словам, если сейчас отношение к украинцам изменилось на 30 градусов, то в ближайшее время оно поменяется кардинально.

«Беженцев скоро не будут терпеть. Либо только тех, которые согласны себя позиционировать как холопов», — подчеркнул Шипилин.

Отвечая на вопрос, почему польские власти покрывают украинских преступников, Шипилин пояснил, что каждое новое противостояние России и Запада в Польше воспринимают как шанс самоутвердиться в Европе и восстановить историческую справедливость.

Фантомные боли

Республика, заметил политический аналитик, мнит себя Речью Посполитой — империей, которая протянулась от Балтийского до Черного моря. В ее представлениях, территории Литвы, Украины, Белоруссии и других государств принадлежат именно полякам.

«Сейчас они думают, что очередной исторический шанс им предоставлен. Фантомные боли появились, и они их старательно расчесывают, подбивают [Запад] решить „русский вопрос“ раз и навсегда. Естественно, с учетом своих интересов», — уточнил Шипилин.

РИА «Новости»

Дальнейшие отношение Польши и Украины, по его словам, будут складываться в зависимости от результатов спецоперации.

«Я не сомневаюсь в победе России. Вопрос в том, когда и на каких условиях. Польские притязания на правый берег Украины не подлежат сомнению. Весь вопрос в том, допустим ли мы это, отдадим ли Галичину или Волынь без боя», — заметил Шипилин.

Он не стал гадать о планах российского руководства в отношении этих земель, но заметил, что они представляют для России угрозу.

«Хотелось бы, чтобы эти территории входили в состав Польши. Пусть они там воду мутят», — заключил политический аналитик.