Поляки усомнились в белорусском происхождении маршала Рокоссовского

Запись о крещении маршала СССР и Польши Константина Рокоссовского, найденная в Белоруссии, не является доказательством того, что он родился именно там. Такое мнение высказала исследовательница из Польши Ольга Добжаньска, сообщило РИА «Новости».

Согласно записи, обнаруженной в архиве, Рокоссовский был крещен в белорусском поселке Телеханы. На тот момент населенный пункт входил в состав Пинского уезда Минской губернии, потом стал частью Польши, а затем Белорусской ССР.

Рокоссовский в своих автобиографиях указывал разные места и даже годы рождения. Из нового документа следует, что он был намного старше, чем прежде считалось, и родился в 1889 году. Его отец был католиком, а мать — православной. Рокоссовского крестили в Свято-Троицкой церкви Телехан.

«Телеханы — это уже третье место, где он родился», — отметила Добжаньска.

Маршал в разные годы указывал местами рождения Варшаву и Великие Луки.

Польская исследовательница подчеркнула, что в документе указано место крещения, а не рождения. Она считает, что Рокоссовский мог родиться в Варшаве, но быть крещенным в православную веру.

Министерство обороны РФ ранее представило архивные документы об освобождении Польши советскими войсками.