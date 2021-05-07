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    07 мая 2021, 03:55

    Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

    Кирилл Фролов

    На сайте Минобороны России запустили раздел, посвященный освобождению Польши советскими войсками. Там появились архивные документы, а также фотографии памятников, демонтированных в последние годы.

    Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

    Сайт призван «еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной Армии в освобождении от фашизма стран Европы, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа», сказано в сообщении Министерства.

    В архивных материалах говорится о боях, проходивших в январе 1945 года, когда советские войска освободили Варшаву.

    Там же размещены справки о помощи СССР в восстановлении мирной жизни, паспорта военных кладбищ на территории Польши и фотографии исчезнувших мемориалов советским воинам.

    После вступления в силу закона о декоммунизации в Польше «началось стирание исторической памяти — демонтаж памятников воинам-освободителям Красной Армии», сообщили в Минобороны.

    За прошедшие несколько лет в республике убрали более десяти памятников и мемориалов, уточнили там.