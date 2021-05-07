Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

На сайте Минобороны России запустили раздел, посвященный освобождению Польши советскими войсками. Там появились архивные документы, а также фотографии памятников, демонтированных в последние годы.

Сайт призван «еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной Армии в освобождении от фашизма стран Европы, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа», сказано в сообщении Министерства.

В архивных материалах говорится о боях, проходивших в январе 1945 года, когда советские войска освободили Варшаву.

Там же размещены справки о помощи СССР в восстановлении мирной жизни, паспорта военных кладбищ на территории Польши и фотографии исчезнувших мемориалов советским воинам.

После вступления в силу закона о декоммунизации в Польше «началось стирание исторической памяти — демонтаж памятников воинам-освободителям Красной Армии», сообщили в Минобороны.

За прошедшие несколько лет в республике убрали более десяти памятников и мемориалов, уточнили там.