Мир 07 мая 2023, 19:05 Поляки рассказали, во сколько им обходится запрет на нефть из России FT: запрет на нефть из России обходится польскому концерну Orlen в 27 млн долларов в день РИА «Новости»

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Польский энергетический концерн Orlen теряет в день около 27 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей) из-за запрета на нефть из России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на председателя правления компании Даниеля Обайтека.

Бизнесмен объяснил, откуда берется такая цифра. Дело в том, что баррель той нефти, которую сейчас им приходится покупать, стоит на 30 долларов больше, чем баррель российской нефти.

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Несмотря на эти убытки, Обайтек сказал, что не считает это потерей, так как это «вопрос отказа поддерживать Россию». При этом концерн все же не смог полностью отказаться от нефти из РФ. Ему приходится использовать сырье, поступающее по нефтепроводу «Дружба» для завода компании в Чехии.

«Полная замена российской нефти требует изменения логистических цепочек нефтяных поставок. Над этим мы сейчас трудимся вместе с чешским правительством», — заявил Обайтек.

Ранее стало известно, что Россия в этом году перенаправит около 140 миллионов тонн экспортной нефти из Европы в Азию.