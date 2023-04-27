Власть 27 апреля 2023, 15:14 Россия перенаправит из Европы в Азию более 100 тонн экспорта нефти Вице-премьер Новак: Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти Pxhere

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Российская Федерация перенаправит в текущем году в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефтепродуктов и нефти. Это часть из тех 220 миллионов, которые ранее приходились на европейские страны. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак, сообщил ТАСС.

«В этому году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе», — сказал он в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ).

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Он добавил, что из подготовленных для рынков Европы объемов в 2022 году на Восток направили примерно 40 миллионов тонн. Таким образом, российская сторона намерена экспортировать в Азию свыше 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на европейские страны.

Замглавы правительства в феврале говорил, что в прошлом году Россия продала за рубеж 242 миллиона нефти. По сведениям Федеральной таможенной службы (ФТС), экспортеры тогда увеличили вывоз нефти, минерального топлива, продуктов перегонки до 383,7 миллиарда долларов. Это на 42,8% больше по сравнению с 2021 годом.