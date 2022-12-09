Мир 09 декабря 2022, 21:47 Поляки назвали Западную Украину колонией Варшавы The Conversation: Польша считает Западную Украину своей колонией Unsplash

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Польша относит регионы Западной Украины к провинциям Варшавы. Об этом написали обозреватели австралийского издания The Conversation.

В статье говорится, что отношения между Польшей и Украиной остаются напряженными из-за исторических споров.

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Поляки привыкли считать соседей родственниками из-за общего славянского происхождения и истории, но не забывают о бывших владениях в Галиции и Волыни и относятся к украинцам с неоколониальных позиций.

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«Это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, который живут в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Местные жители до сих пор называют эти регионы — „восточные окраины Польши“», — объяснили авторы The Conversation.

Ранее депутат Константин Затулин заявил, что США откажутся помогать Украине, если Польша заберет часть ее территории. Он напомнил, что размышления о возвращении своих восточных земель до сих пор наблюдаются среди польского населения Польши.