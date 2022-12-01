Мир 01 декабря 2022, 08:06 Депутат Госдумы предположил, что США прекратят помогать Украине при аннексии части ее земель Польшей Депутат Затулин: США не будут помогать Украине в случае аннексии ее территорий Польшей Unsplash

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Соединенные Штаты перестанут, возможно, оказывать помощь Украине, если Польша заберет часть украинской территории. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он усомнился, что США заинтересованы в том, чтобы Польша на глазах у всех мира отобрала у Украины часть ее земель.

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«Если это произойдет, то всякая дальнейшая попытка предоставлять западную помощь Украине как защиту ее территориальной целостности сразу будет дискредитирована. В Америке это понимают очень хорошо», — сказал Затулин.

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Он отметил, что размышления о возвращении своих восточных земель до сих пор имеют место быть среди части населения Польши. Российский парламентарий назвал «планом „А“ польских властей желание управлять Украиной и использовать в своих интересах конфликт с Россией. Польша, по его словам, хочет в будущем быть „выгодоприобретателем и главным действующим лицом“.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины.