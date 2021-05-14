Полякам предъявили обвинение в пленении выходца из СССР

Двум полякам предъявили обвинение в том, что они 23 года держали в неволе выходца из Советского Союза Николая Ерофеева и заставляли его работать на птицефабрике. Об этом сообщил местный телеканал Polsat.

«В рамках расследования, проведенного сотрудниками Государственной пограничной службы в Легнице под надзором районной прокуратуры в Легнице, двум польским гражданам было предъявлено обвинение в торговле людьми», — приводит телеканал слова представителя погранохраны Польши Иоанны Конечняк.

Она добавила, что более 23 лет пострадавшему угрожали. По словам Конечняк, он находился в беспомощном состоянии, его принуждали работать, чем унижали человеческое достоинство.

Подозреваемым в преступлении запретили покидать Польшу, приближаться к Ерофееву на расстояние менее 100 метров и общаться с ним. Полиция арестовала 200 тысяч злотых (более 50 тысяч долларов), которые принадлежали одному из фигурантов дела. Эту сумму могут выплатить пострадавшему после разбирательств в качестве компенсации.

Ерофеев рассказал, что все эти годы его били, запрещали ему выходить в город и почти не кормили.