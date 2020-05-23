Полиция завела дело об убийстве депутата Рады Валерия Давиденко
Полиция Киева завела дело об умышленном убийстве в связи с обнаружением тела депутата Верховной рады Валерия Давиденко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на улице Большой Васильковской», — сказано в сообщении МВД.
Имени убитого не приводится, однако ранее информацию о смерти Давиденко подтвердил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, тело депутата нашли в его офисе, в туалете.
Валерию Давиденко было 47 лет. В 2014 году он стал депутатом Верховной рады от партии «Всеукраинское аграрное объединение „Заступ“». В 2019 году избрался от Черниговской области как самовыдвиженец. В парламенте был членом депутатской группы «Доверие». Также входил в комитет по вопросам экономического развития и группы по связям с Чехией, Венгрией и другими странами.