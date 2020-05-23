    23 мая 2020, 20:58

    Украинского депутата обнаружили мертвым в собственном офисе

    Нина Петлинова

    Народного депутата Украины Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение головы.

    Об этом депутат Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook.

    Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!

    Илья Кива.

    Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале народный депутат Игорь Мосийчук. Он отметил, что покойный участвовал в нескольких коррупционных сделок и уголовных производствах.

    Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что рядом с телом Давиденко обнаружили оружие.

    Замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook уточнил, что труп депутата обнаружили в туалете.

    «В собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы», — пояснил он.

    По его словам, сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства случившегося.