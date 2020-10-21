Полиция задержала исламиста, напавшего на двух туристов в Дрездене

Полиция Дрездена задержала исламиста, которого подозревают в нападении на двух туристов две недели назад. Один из них скончался, второй получил тяжелые травмы.

Мужчина проживает в Германии с 2015 года — он прибыл в Дрезден из Сирии. Нападавшему 20 лет, передает Der Spiegel. Сириец подавал прошение на предоставление убежища в Германии, но его отклонили.

Мужчину уже задерживали и осудили на два года за преступления, угрожающие государственной безопасности, передают СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы. Сирийца подозревали в вербовке новых членов террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее стало известно о задержании двух боевиков в Дагестане, которых подозревают в убийстве 280 человек. Предположительно, мужчины участвовали во вторжении исламистов в 1999 году. Под предводительством Басаева и Хаттаба они убили 280 человек. Еще 800 граждан получили ранения. Среди них не только военные и полиция, но также и простые жители.

ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.