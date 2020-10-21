ФСБ задержала двух боевиков, подозреваемых в убийстве 280 человек в Дагестане. Видео

Сотрудники ФСБ задержали двоих участников вторжения исламистов в Дагестан, которое произошло в 1999 году. Тогда боевики под предводительством Басаева и Хаттаба убили 280 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным службы безопасности, задержанные — мужчина 1975-го и 1977-го годов рождения могли быть причастны к нападению на населенные пункты Ботлиховского района Дагестана в 1999 году. Тогда погибли 280 человек, еще 800 получили ранения. Среди них не только военнослужащие, правоохранители, но и гражданские лица.

Задержанных будут проверять по статье 317 Уголовного кодекса России — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». ФСБ, Следственный комитет и МВД смогли создать «доказательную базу» участия задержанных в теракте Басаева и Хаттаба.