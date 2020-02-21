Полиция Вьетнама обвинила 7 человек в гибели 39 мигрантов в Великобритании
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции Вьетнама, обвинения вынесли за организацию и посредничество в нелегальной миграции. По данным полиции, эта шайка переправила в Великобританию и другие страны Европы около 70 человек.
23 октября 2019 года полицейские графства Эссекс нашли 39 трупов в грузовике. Сначала сотрудники правоохранительных органов подумали, что это китайцы. После проверки выяснилось, что погибшие — 38 взрослых и один подросток — граждане Вьетнама. Они прибыли в Британию из Бельгии в кузове этого грузовика-рефрижератора на пароме.
Всех погибших от переохлаждения опознали, и сообщили о случившемся их родственникам. Силовики сразу начали международное расследование массовой гибели людей. Среди арестованных — водитель грузовика. Его зовут Морис Робинсон, родом он из Северной Ирландии.