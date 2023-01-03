Мир 03 января 2023, 09:30 Полиция Вашингтона предупредила о возможном повторении штурма Капитолия Глава полиции Вашингтона Менгер не исключил повторения штурма Капитолия Unsplash

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Вашингтон могут вновь накрыть массовые беспорядки, подобные попытке штурма Капитолия сторонниками Республиканской партии в январе 2021 года. Об этом заявил шеф городской полиции Том Менгер, его слова привел ТАСС.

«Американская нация на данный момент разобщена, поэтому атака на Капитолий может произойти снова», — сказал он.

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Шеф полиции отметил, что городские правоохранители провели свыше 100 мероприятий, направленных на усиление общественной безопасности.

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«Мы серьезно усилили разведку в работе полицейских, улучшили взаимодействие подразделений и проработали конкретный план на случай массовых волнений», — продолжил Менгер.

Также он напомнил, что конгресс наделил шефа полиции Вашингтона правом призывать национальную гвардию и вводить режим чрезвычайного положения в столице личным решением.

Сторонники республиканцев 6 января 2021 года окружили зал сената и ворвались в здание Капитолия. Полиция арестовала около 70 участников беспорядков, пять человек погибли. В связи с волнениями палата представителей конгресса выдвинула импичмент тогдашнему президенту Дональду Трампу.