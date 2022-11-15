Мир 15 ноября 2022, 05:18 Трамп не явился в Конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия Экс-президент США Трамп не явился в Конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия Pxhere

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Бывший президент США Дональд Трамп не явился по повестке в Конгресс, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщило Reuters.

В своем материале агентство ссылается на совместное заявление председателя Демократической партии Бенни Томпсона и сопредседателя республиканки Лиз Чейни.

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Своей неявкой Трамп проигнорировал повестку, которую комиссия выдала еще в октябре. Представители комиссии не уточнили, какие последующие шаги могут применить против бывшего главы Белого дома.

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«Правда в том, что Дональд Трамп, как и несколько его ближайших союзников, скрывается от расследования Специального комитета и отказывается делать то, что сделали более тысячи других свидетелей», — говорится в совместном заявлении.

После вызова на слушания по штурму Капитолия Трамп выразил недовольство. Он назвал занимающийся расследованием комитет палаты представителей тотальной «чушью», которая поспособствовала лишь еще большему разделению США.

Штурм Капитолия сторонники Трампа устроили в начале января 2021. Люди ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов президента, на которых одержал победу демократ Джо Байден. Комитет палаты представителей продолжает заниматься расследованием этой ситуации.