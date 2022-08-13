Полиция установила личность напавшего на Салмана Рушди

Нападение на писателя Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски на пресс-конференции в эфире канала CNN.

Джонсон осудил нападение на писателя.

«Мы устанавливаем мотивы нападения. Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию», — сообщил представитель полиции.

По его словам, к расследованию нападения подключилось ФБР.

Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. За исполнение указания Хомейни было объявлено вознаграждение в размере трех миллионов долларов.

Причиной ненависти со стороны иранцев стал роман «Сатанинские стихи», который Рушди выпустил в свет 1988 году. Произведение вызвало протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Из-за этого романа Рушди много лет скрывался. Однако это не мешало ему несколько раз становиться номинантом престижной Букеровской премии, которую выдают за лучшее произведение на английском языке.

Ранее сообщили, что писатель Салман Рушди может остаться без глаза после нападения. Врачи сообщили о множественных ранениях у писателя Рушди, в том числе на лице и печени.