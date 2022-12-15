Мир 15 декабря 2022, 00:53 Беспорядки начались в Париже после победы Франции в полуфинале ЧМ-2022 Полиция стянула силы в Париж для усмирения беспорядков после выхода сборной в финал ЧМ

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Парижская жандармерия стянула дополнительные силы — 5000 силовиков — на Елисейские поля, чтобы усмирять беспорядки со стороны футбольных фанатов после победы сборной Франции в матче против Марокко на чемпионате мира. Еще 20 000 силовиков привлечены к усилению по всей стране. И не зря — фанаты двух сборных уже устроили беспорядки в некоторых городах страны.

Машины полиции выстроились в ряд недалеко от Триумфальной арки на площади Шарля де Голля. Правоохранители готовы к любому развитию событий. Пока на Елисейских полях спокойно, но ситуация может поменяться в любой момент.

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Власти не зря усилили меры безопасности — вскоре на одной их центральных улиц появились дебоширы. Болельщики стали жечь бумагу, громко шуметь, не давая местным жителям спать. Полицейским пришлось применить к хулиганам спецсредства.

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Франция одержала победу над Марокко вечером 14 декабря со счетом 2:0. В финале чемпионата мира французы встретятся с национальной командой Аргентины. Эксперты полагают, что этот матч будет одним из самых зрелищных за всю историю мундиаля.