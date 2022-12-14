Важное 14 декабря 2022, 23:55 Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре Франция обыграла Марокко 2:0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу РИА «Новости»

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В Катаре завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал. Победу французам принесли мячи Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани.

Счет в матче открыли уже на пятой минуте встречи. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сильно пробил по воротам соперника, после чего мяч отлетел в сторону защитника трехцветных Тео Эрнандеса. Его удар вывел французов вперед — 1:0.

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После этого сборная Марокко провела несколько опасных атак. Одна из них могла окончиться назначением пенальти в ворота Уго Льориса, но главный арбитр встречи не увидел нарушения на игроке марокканской команды.

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Во втором тайме сборная Марокко продолжила атаковать, но на 80-й минуте пропустила второй мяч. Килиан Мбаппе обыграл нескольких соперников и отдал пас на Рандаля Коло Муани. Нападающий удвоил преимущество французов. После этого футболисты создали еще несколько опасных моментов, но счет не изменился — 2:0, и в финал вышла сборная Франции.

Там подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Аргентины. Южноамериканская сборная в полуфинале разгромила Хорватию со счетом 3:0. Финал состоится 18 декабря, а за день до этого бронзовые медали разыграют хорватские и марокканские футболисты.