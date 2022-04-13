Полиция США назвала приметы связанного со стрельбой в метро Нью-Йорка мужчины

Полицейские Нью-Йорка разыскивают 62-летнего темнокожего мужчину в связи со стрельбой в метро. По их данным, он арендовал фургон, который, предположительно, связан с произошедшим. Об этом заявил глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг.

«Мужчина, который, как мы полагаем, взял в прокат этот фургон в Филадельфии, является Фрэнком Джеймсом, 62 лет», — привело РИА «Новости» слова Эссига.

Джеймс, как пояснил правоохранитель, является лицом, «представляющим оперативный интерес».

Эссиг добавил, что полиция ищет этого мужчину, чтобы определить его причастность к стрельбе в метро, «если таковая имеется».

Правоохранители обнаружили на месте происшествия заклинивший пистолет, а также и две обоймы увеличенной емкости к нему, сообщила New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник газеты отметил, что если бы оружие не заклинило, то «еще десятки людей получили бы ранения или более серьезные травмы».

О стрельбе в метро Нью-Йорка стало известно днем 12 апреля. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену. По последним данным, ранения получили по меньшей мере 29 человек. Общее число раненных может вырасти, отметил ведущий телеканала NY1.

Приблизительно в восьми километрах от места стрельбы правоохранители нашли автомобиль компании U-Haul с номерами Аризоны. По их данным, фургон может иметь отношение к происшествию.