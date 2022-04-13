Полиция Нью-Йорка обнаружила в нескольких километрах от места стрельбы в метро автомобиль компании U-Haul с номерами Аризоны. Этот фургон может быть связан с происшествием, сообщил телеканал NY1, ссылаясь на источники в полиции.

Как указано в материале, фургон обнаружили примерно в пяти милях (это около восьми километров) от Сансет парка — места, где произошла стрельба.

«Наши источники сообщили, что полицейские приблизились к автомобилю, но в нем никого не оказалось», — сказал ведущий телеканала.

Первые сообщения о стрельбе стали поступать днем 12 апреля. Изначально сообщалось о происшествии на станции «36-я улица», однако позже стало известно о стрельбе и на других станциях метро. Преступление, как уточнили журналисты, расследуется как теракт. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.

По последним данным, число пострадавших во время стрельбы увеличилось до 24 человек. Огнестрельные ранения получили 10 человек. Общее число раненных может вырасти еще, предупредил ведущий телеканала NY1.