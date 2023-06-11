Мир 11 июня 2023, 22:31 Полиция Шотландии отпустила бывшего премьера без предъявления обвинений Полиция Шотландии освободила экс-премьера региона Стерджен по делу о деньгах на референдум РИА «Новости»

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Шотландская полиция освободила после допроса бывшего премьер-министра региона Николу Стерджен без предъявления обвинений. Ее допросил по делу о финансировании правящей Шотландской национальной партии (ШНП), сообщил телеканал Sky News.

«Женщина, задержанная сегодня, 11 июня 2023 года, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии, была отпущена без предъявления обвинений в рамках продолжающегося расследования», — привел телеканал заявление полиции.

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Экс-премьера задержали в 10:09 по местному времени, а в 17:24 уже отпустили.

Стерджен ушла в отставку в начале года на фоне растущего недовольства региональных избирателей приоритетами местных властей. Особенно это сказалось на проблемах в здравоохранении и образования.

Сейчас шотландская полиция расследует жалобы со стороны финансовых доноров партии на нецелевое расходование 600 тысяч фунтов стерлингов (750 тысяч долларов), выделенных в рамках кампании по агитации о проведении нового референдума о независимости Шотландии в 2017–2019 годах.

Ранее сообщалось, что занимавшую пост первого министра Шотландии с 2014 по 2023 годы Николу Стерджен задержали по делу о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии. Она числилась подозреваемой по делу.