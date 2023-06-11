Мир 11 июня 2023, 17:50 Экс-главу Шотландии задержали по делу о финансировании националистов Sky News: экс-главу Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании националистов Unsplash

Читать 360tv в

Николу Стерджен, занимавшую пост первого министра Шотландии с 2014 по 2023 годы, задержали по делу о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии. Об этом сообщил Sky News.

Телеканал сослался на сообщение полиции, заявившей о задержании 52-летней женщины. Правоохранители уточнили, что она проходит подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии.

Реклама

После задержания ее поместили под стражу. Детективы полиции Шотландии проводят допросы женщины, добавили в полиции, не уточнив, о ком именно идет речь.

«Отчет отправят в Королевскую канцелярию и фискальную службу прокурора», — подчеркнули в правоохранительных органах.

По информации Sky News, полицейские задержали Стерджен. В начале года она объявляла о том, что уходит с поста лидера ШНП и оставляет должность первого министра Шотландии.

Задержание провели в рамках операции «Отделение». Ее инициировали с целью расследования местонахождения 600 000 фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей). Эту сумму выделяли на второе голосование за независимость.