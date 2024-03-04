Мир 04 марта 2024, 23:46 Полиция раскрыла подробности с заложниками в немецком Ахене Полиция Ахена в Германии сообщила, что в больнице забаррикадировалась женщина Pixabay

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Женщина забаррикадировалась в одном из помещений больницы в Ахене в Германии. Подробности происшествия рассказала пресс-служба полиции в соцсети Х.

«По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня… Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений», — сообщили в ведомстве.

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Пациентов из близлежащих палат эвакуировали, на месте работает полицейский спецназ. Местные СМИ сообщили, что правоохранители оцепили весь район, а над медучреждением кружит полицейский вертолет. О мотивах и требованиях забаррикадировавшейся женщины пока неизвестно.

Ранее поступила информация, что в больнице вооруженный мужчина взял заложников. Полиция оцепила здание.