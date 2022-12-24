Мир 24 декабря 2022, 17:04 Полиция применила слезоточивый газ на протестной акции курдов в Париже ТАСС: парижская полиция применила слезоточивый газ на манифестации курдов

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Парижская полиция использовала слезоточивый газ для восстановления порядка на манифестации курдов. Беспорядки начались, когда одна из машин попыталась проехать по маршруту акции близ нового здания Биржи труда недалеко от площади Республики, сообщил ТАСС.

Стражи порядка применили спецсредства после того, как манифестанты стали бросать в полицейских булыжники и взрывали петарды.

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Сейчас колонна участников акции движется в сторону площади Бастилии. Владельцы закрывают свои магазины и кафе. Полиция перекрыла доступ к площади Республики.

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Митинг курдов во французской столице проходил в память о трех убитых накануне соотечественниках. Манифестация, которую организовал Демократический совет курдов Франции, собрала около двух тысяч человек.

В пятницу, 23 декабря, пять полицейских пострадали во время беспорядков в Париже.