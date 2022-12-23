Мир 23 декабря 2022, 22:01 Полицейские пострадали во время беспорядков в Париже BFMTV: пять полицейских получили ранения в ходе стычек с курдами после стрельбы в Париже Pxhere

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При столкновениях с курдами после стрельбы в Париже пять полицейских получили ранения. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, протестная акция началась во время выступления главы МВД Франции Жеральда Дарманена. В результате стрельбы погибли три курдских активиста.

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«Представители курдов начали бросать зажигательные смеси в направлении сил правопорядка. Пять полицейских получили ранения, произошло одно задержание», — заявили журналисты.

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Согласно предварительной информации, члены курдской общины Парижа вышли на улицы города. Они пели песни солидарности, а затем начали выкрикивать антитурецкие лозунги. Правоохранители стали разгонять несанкционированный митинг, но в них стали бросать камни. Силовики применили слезоточивый газ.

Стрельбу открыл 69-летний мужчина. Как уточнили в парижской прокуратуре, в результате погибли двое мужчин и женщина. Еще три человека получили ранения, в том числе сам нападавший. Состояние одного из раненых медики оценили как критическое.