СМИ: участники протестов в Сербии напали на журналистов

Волна протестов прокатилась по Сербии на фоне введения новых ограничений из-за распространения коронавируса. В антиправительственных акциях пострадали журналисты.

Среди городов, где состоялись митинги, оказался Нови-Садев. Во время протестного мероприятия произошло нападение на съемочную группу телеканала РТС, сообщили в организации.

Митингующие сломали камеру и повредили руку оператору. По словам корреспондента, участники протестной акции собрались на площади города и некоторые начали бросать факелы в мэрию.

«Увидев микрофон РТС, они начали обзывать нас и спрашивать, где мы были прошлой ночью. Я попытался дать им возможность что-то сказать, но после этого на съемочную группу налетели с разных сторон», — рассказал журналист Милан Срдич.

Он добавил, что был вынужден прекратить работу вместе со своей командой после нападения.

В нише удар по голове получил еще один сотрудник РТС, тоже оператор. Съемочная группа, как и в Нови-Садеве, лишилась камеры.

Точных данных о числе пострадавших и задержанных в ходе протестов пока нет. По информации сербского министерства внутренних дел, в ходе беспорядков в Белграде ранения получили 10 полицейских.

Сербия отменила ограничительные меры по коронавирусу 6 мая, однако с конца июня число зараженных снова стало расти. В оппозиции считают, что виновато в ситуации правительство. 21 июня в стране состоялись парламентские выборы. Победу одержала Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет действующий глава государства. В ходе предвыборной кампании она устраивала митинги и прочие акции, чьи участники были без масок и перчаток. Отмену карантина связывают и с желанием президента укрепить свои позиции после выборов.