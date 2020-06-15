    15 июня 2020, 16:14

    Адвокат опубликовал более жесткое видео задержание Джорджа Флойда

    Наза Салех Захи

    Адвокат семьи Джорджа Флойда, Бэн Крамп, опубликовало новое видео жесткого задержания погибшего афроамериканца. На записи очевидцы призывали полицию ослабить хватку.

    Крамп выложил видео в Instagram и предупредил, что смотреть ролик будет сложно. Он еще тяжелее того, который разлетелся по всему миру.

    По видео понятно, что Прохожие в Миннеаполисе остановились около лежащего на земле Флойда. На его шее стоял один из стражей порядка. Люди обратились к полицейским и попросили отпустить темнокожего мужчину.

    "Сойди с его шеи! Он не двигается!» — сказал один из очевидцев.

    «Ты позволишь мужчине напротив тебя убить его», — обратился другой свидетель к стоящему рядом копу. Однако тот в растерянности молчал.

    Также в кадр попало и то, как к месту ЧП принесли носилки. На них положили безмолвного Джорджа Флойда. Вскоре после этого он скончался в больнице.

    Миннеаполис отреагировал мгновенно — там начались протесты против расизма и произвола полиции. Акции позже распространились по всей стране и до сих пор не утихают.

    Американские знаменитости не остались в стороне от происходящего. Так, певица и актриса Барбра Стрейзанд поддержала семью Флойда и подарила его дочери акции Disney.