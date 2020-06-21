    21 июня 2020, 04:07

    Полиция подтвердила гибель трех человек в Рединге и опровергла теракт

    Анастасия Кукова

    По данным полицейского управления Темзы, три человека погибли и столько же получили серьезные ранения при нападении мужчины с ножом, произошедшем в городе Рединг, расположенном в 56 километрах от Лондона.
    Полиция подтвердила гибель трех человек в Рединге и опровергла теракт

    Старший суперинтендант полиции Иен Хантер сообщил АР, что инцидент не рассматривается как террористический акт.

    Нападение с применением холодного оружия произошло в парке Форбери. Полиция подтвердила задержание 25-летнего мужчины. Следователи пообещали, что будут непредвзято относиться к ситуации, но обязательно свяжутся со своими коллегами из контртеррористических организаций.

    Сейчас официальный уровень угрозы терроризма в Великобритании находится на «существенном», среднем из пяти уровней. Это означает вероятность нападения.

    После подрыва террористов-смертников на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году он стоял на ступеньку выше, на «значительном» уровне.

    Ранее британская пресса сообщала, что инциденту с нападением мужчины с ножом на гулявших в парке людей присвоен статус террористической акции.