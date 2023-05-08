Мир 08 мая 2023, 20:15 Полиция нейтрализовала провокаторов на акции «Бессмертный полк» в Париже Готовивших срыв акции «Бессмертный полк» провокаторов разогнала полиция Парижа РИА «Новости»

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Пришедших на площадь Республики в Париже провокаторов, готовивших срыв акции «Бессмертный полк», разогнала полиция. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, проукраинские активисты начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес участников акций.

Полицейские такое поведение недопустимым и быстро зачистили площадь от провокаторов, чтобы дать памятной акции пройти спокойно. Также французские правоохранители запустили кортеж из автомобилей на всем пути колонны «Бессмертного полка» до кладбища Пер-Лашез.

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В ходе шествия полицейские пресекли еще несколько провокаций со стороны проукраинских активистов.

Участие в акции памяти погибших советских воинов приняли несколько сотен человек. Кроме портретов своих родных, они пронесли по улицам Парижа флаги России и Франции. Участники шествия шли, исполняя хором песни военных лет под гитарный аккомпанемент.